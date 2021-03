Speranza firma il protocollo per le vaccinazioni anche in farmacia

Roma - Il ministro della salute: "Oggi facciamo un altro importante passo avanti"

Roma – Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato il protocollo per dare il via alle vaccinazioni anche all’interno delle farmacie.

Ne dà notizia lo stesso Speranza con un post su Facebook. “Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro paese”.

“La campagna di vaccinazione – ha concluso il ministro – è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”.

