Viterbo - Coronavirus - Il sindaco Giovanni Arena confida nella campagna "Pare che stia ingranando" per far riprendere le attività, comprese quelle culturali

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Spero che entro l’estate metà italiani saranno vaccinati”. Siamo nel mezzo della terza ondata, e il sindaco Giovanni Arena scommette sui vaccini, per allontanare l’incubo Covid.

L’occasione è la presentazione dell’iniziativa per i 700 anni di Dante. Rigorosamente online. Per tornare dagli schermi agli spalti, secondo il primo cittadino di Viterbo e non solo, occorre pazientare ancora un po’.

Arena confida che con la bella stagione la situazione cambi. In meglio, ovviamente.

“La campagna vaccinazioni pare che ormai stia ingranando – osserva Arena – entro l’estate metà italiani saranno vaccinati”.

A quel punto: “Con le dovute cautele, si potrà tornare a presenziare di persona a manifestazioni e spettacoli”. Riferimento preciso, dal momento che si parla di una rappresentazione teatrale in scena all’Unione, ma senza pubblico dal vivo.

“Nonostante la diffusione via streaming sia un modo per salvaguardare in qualche modo iniziative culturali, mi auguro comunque che possa finire al più presto. Per gli attori e i registi il calore e la presenza del pubblico sono elementi insostituibili”.

Al momento la visione da casa resta l’unica. L’auspicio, da parte dell’amministrazione comunale è di tornare in piazza, magari con l’arena come fu lo scorso anno, già a giugno.

Condividi la notizia:











24 marzo, 2021