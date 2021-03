Sport di tutti, 4 milioni di contributi per i progetti d’inclusione sociale

Roma - Due bandi di Sport e salute per le Asd che operano in contesti territoriali disagiati o coinvolgono soggetti a rischio emarginazione

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sport di tutti è un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.

Sport di tutti è promosso dalla società Sport e salute in collaborazione con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.

Sport di tutti quartieri è un avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di presidi sportivi ed educativi in periferie e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da associazioni sportive di base, che fungano da centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce d’età.

L’obiettivo è di supportare le Asd/Ssd che operano in contesti territoriali disagiati attraverso interventi in aree di disagio sociale e nelle periferie urbane a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità.

Si intende cosi offrire un presidio sportivo, educativo e sociale alla comunità di quartiere, che diventi un centro di riferimento e aggregazione sul territorio e promuovere stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui. In questo modo si garantisce il diritto allo sport, abbattendo le barriere economiche e favorendo sinergie di scopo e di risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e istituzioni, enti locali e terzo settore.

Gli elementi chiave per la candidatura sono: la struttura che si propone come presidio sportivo-educativo, che deve essere in un quartiere o periferia disagiata; il programma di attività che includa attività sportive, educative e sociali destinate a diverse fasce di età con attenzione a bambini e ragazzi e attività per tutta la comunità; la partnership, dove risulta premiante l’eventuale coinvolgimento di soggetti del sistema sportivo, educativo ed istituzionale del territorio e il budget richiesto per un anno di attività da compilare secondo il format previsto in piattaforma. Il valore dell’avviso pubblico è di 1,94 milioni di euro.

Tutti i dettagli e gli step di candidatura sono consultabili sul sito di Sport e salute.

Sport di tutti inclusione. Sono ammesse a partecipare le Asd/Ssd iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che dispongano di un impianto sportivo e istruttori qualificati. Fondamentali risulteranno la tematica sociale del progetto, che deve rivolgersi a soggetti fragili, a rischio di emarginazione sociale e a categorie vulnerabili ed essere coerente con gli obiettivi sportivi e sociali dell’avviso e una proposta che abbia al centro l’attività sportiva e le sue potenzialità inclusive e di recupero sociale.

Si darà preferenza ai progetti che prevedano anche attività sociali ed educative aggiuntive. Infine il budget da inserire in piattaforma, scegliendo tra il format di budget predefinito oppure compilando la proposta di budget preventivo. Il valore dell’avviso pubblico è di 2 milioni di euro.

Per entrambi gli avvisi pubblici, le Asd/Ssd interessate potranno presentare la propria candidatura dalle 12 del 15 marzo alle 12 del 30 giugno 2021.

Le adesioni pervenute saranno valutate mensilmente, a partire dal 30 aprile 2021, e approvate fino a esaurimento delle risorse a disposizione. Per tutti gli aggiornamenti segui i canali social di Sport e salute sugli account ufficiali.

12 marzo, 2021