Stadio Filesi, al via la demolizione delle tribune

Orte - I lavori prevedono la costruzione di nuovi spalti, recinzioni e spogliatoi

Orte – (a.c.) – Sono cominciati i lavori di ristrutturazione dello stadio Gildo Filesi di Orte. Le ruspe sono in azione già da qualche giorno per demolire le vecchie tribune dell’impianto, primo step del progetto di riqualificazione globale dell’area.

Il verbale di consegna dei lavori era stato sottoscritto a inizio febbraio, dopo un lungo periodo di polemiche per i ritardi nell’avvio dell’intervento.

Il progetto prevede la completa sostituzione delle tribune, ormai obsolete e pericolanti, con nuovi spalti di dimensioni più ristrette per una capienza di circa 500 posti. Insieme alle tribune, saranno installate nuove recinzioni su tutto il perimetro dello stadio.

Interventi importanti anche per gli spogliatoi, con la ristrutturazione di quelli all’interno del vicino Palatevere e l’ampliamento di quelli dello stadio per adeguarsi alle nuove normative Coni.

Secondo le prime stime, i lavori dovrebbero essere completati entro l’estate.

Inaugurato nel settembre del 1972 con un’amichevole tra l’Ortana e la Ternana di serie A di mister Viciani, lo stadio Filesi è stato per molto tempo uno degli impianti più apprezzati della provincia di Viterbo, sia per il calcio che per l’atletica. Negli ultimi anni, però, le condizioni si sono deteriorate al punto da costringere più di una volta i dirigenti alternatisi alla guida delle varie società sportive ad appelli pubblici per un’urgente ristrutturazione.

12 marzo, 2021