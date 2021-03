Roma - Matteo Salvini, leader della Lega: “Sono in contatto con i polacchi e gli ungheresi”

Condividi la notizia:











Matteo Salvini

Roma – “Stiamo lavorando per creare un nuovo gruppo europeo”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, in un’intervista su Facebook con Annalisa Chirico in occasione del suo 48esimo compleanno.

“Sono in contatto con i polacchi e gli ungheresi – ha spiegato Salvini -. L’Ingresso nel Partito popolare europeo non è all’ordine del giorno. Serve qualcosa di nuovo: un certo tipo di Europa non è in grado di rispondere alle emergenze”.

“I litigi sono ridotti al minimo termine – aggiunge il leader della Lega parlando della gestione della pandemia in Italia -, perché le beghe politiche e correntizie con 100mila morti lasciano il tempo che trovano. Se avessi perso grinta, energia ed entusiasmo mi dedicherei ad altro nella vita. Per fare politica a un buon livello non puoi mai dirti arrivato e realizzato, non puoi mai sederti. Credo di aver dato qualcosa al mio Paese, mi sento di avere idee, energie, squadra e proposte per andare avanti”.

Condividi la notizia:











9 marzo, 2021