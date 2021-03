Stop al traffico in via Maria Santissima Liberatrice, divieto di sosta a piazza San Faustino

Viterbo - Domani dalle 13,30 alle 18,30

Condividi la notizia:











Viterbo – Divieto di circolazione in via Maria Santissima Liberatrice, nel tratto compreso tra piazza San Faustino e via Cairoli, domani 19 marzo, dalle 13,30 alle 18,30.

Nella stessa giornata e nella stessa fascia oraria sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in piazza San Faustino.

“I provvedimenti – spiega il comune di Viterbo -, disposti con apposite ordinanze, su istanza di un privato richiedente, si rendono necessari per la sosta di un automezzo per consentire lavori di carico e scarico merci. Sui luoghi interessati dai provvedimenti è collocata idonea segnaletica. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni”.

Condividi la notizia:











18 marzo, 2021