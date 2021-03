“Strada Cassia cimina, estrema pericolosità per i pedoni”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Valentina Tanini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Voglio effettuare una segnalazione sulle condizioni di estrema pericolosità per i pedoni in cui verte strada Cassia cimina, nella parte abitativa prima della caserma.

Io risiedo al civico 1F, davanti al mio domicilio non sono presenti strisce pedonali per l’attraversamento, pertanto sono costretta ad attraversare ad alcuni metri di distanza dalla mia abitazione e, ciò non sempre è possibile visto che a volte l’attraversamento pedonale a me più vicino è ingombrato da macchine parcheggiate che non solo ostacolano la mia visuale, ma, anche quella delle auto in circolazione versa la mia direzione, costringendo ad iniziare l’attraversamento in mezzo alla strada.

In secondo luogo il divieto di velocità viene superato costantemente, nonostante la presenza del tutor, in modo particolare, nelle ore serali la strada viene “scambiata” per un circuito di formula uno.

Ad aggravare questa situazione già abbastanza pericolosa di suo, allo stato attuale è fuori funzionamento l’illuminazione dei lampioni per un lungo tratto di strada.

Dunque, avventurarsi in orari serali o notturni per uscire di casa è un po ‘come, prendendo in prestito una citazione canora, “Andare a fari spenti nella notte, per poi vedere se è cosi facile morire”.

Ho scritto già due volte al comando della polizia locale per richiedere l’istallazione di autovelox, dossi, o qualunque altro strumento fosse ritenuto idoneo per far rispettare il limite di velocità su questa strada, ma, purtroppo non sono stata presa in considerazione.

Valentina Tanini

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

11 marzo, 2021