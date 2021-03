“Strade, cartina tornasole del fallimento dell’amministrazione Arena”

Viterbo - Comune - Alvaro Ricci (Pd) dopo l'annuncio d'investimenti da parte del sindaco

Viterbo – (g.f.) – “Amministrazione Arena incapace d’investire, un fallimento politico e amministrativo”. Il sindaco annuncia d’avere dato mandato alla ragioneria d’investire cinque milioni di euro in mutuo e di spenderne altrettanti dall’avanzo di bilancio, tutti per le strade, ma per Alvaro Ricci, capogruppo Pd, è tutt’altro che una buona notizia.

“In sostanza – dice Arena – il primo cittadino certifica il fallimento politico e amministrativo della sua gestione, in questi primi tre anni”. Ricci ricorda come abbia più volte suggerito al sindaco di muoversi in questa direzione.

“Di fronte alle mie sollecitazioni in sede di discussione di bilancio – ricorda Ricci – ho sempre suggerito a giunta e maggioranza di ricorrere a mutui per asfaltare le strade”. Richieste rimaste tali. “Sistematicamente mi è stato risposto che non era possibile, in quanto la dirigente della Ragioneria non lo riteneva possibile”. Adesso qualcosa è cambiato. “La domanda nasce spontanea. Perché prima non era possibile e ora sì?

La viabilità è stata lasciata in questa situazione semplicemente per un’incomprensione con la Ragioneria? Sarebbe a dir poco ridicolo”.

Fin qui la parte di mutuo. Cinque milioni. Altrettanti dovrebbero arrivare dall’avanzo di bilancio.

“Arena – prosegue Ricci – anticipa che anche quest’anno, come da tre anni a questa parte, sono andati in avanzo di amministrazione. Non sono stati spesi 5 milioni di euro, che ora dice di voler impegnare per le asfaltature. Perché non lo ha fatto corso del 2020 e del 2019?”.

Ricci si fa una domanda e si dà una risposta.

“È semplice ed evidente – sostiene Arena – hanno avuto sempre risorse disponibili, grazie alla sospensione del patto di stabilità da parte dell’Europa, ma non sono stati capaci di spenderli.

Purtroppo questa è la cartina tornasole che fa capire da chi siamo amministrati”.

15 marzo, 2021