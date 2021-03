Stretta dell’Ue sull’esportazione dei vaccini, via libera solo se c’è reciprocità

Coronavirus - Obiettivo mettere in sicurezza l'approvvigionamento per i 27 paesi - Fuori dall’Europa già 43 milioni di dosi

Bruxelles – Esportazione dei vaccini, stretta dell’Unione europea in difesa degli approvvigionamenti per i 27 paesi.

La Commissione europea ha adottato una revisione del meccanismo per l’autorizzazione all’esportazione dei vaccini, aggiungendo la “reciprocità” e la “proporzionalità” tra i criteri da valutare per il via libera. Le domande saranno valutate caso per caso, ma l’obiettivo è che le richieste di export non costituiscano una minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento per i 27 paesi dell’Ue.

Vaccini anti-Covid

“L’Unione europea è l’unico grande produttore dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che continua a esportare vaccini su larga scala in dozzine di paesi. Ma le strade devono correre a doppio senso – ha detto la presidente dell’Esecutivo comunitario Ursula Von der Leyen -. Questo è il motivo per cui la Commissione europea introdurrà i principi di reciprocità e proporzionalità nel meccanismo di autorizzazione esistente dell’Unione. Dobbiamo garantire consegne tempestive e sufficienti di vaccini ai cittadini dell’Unione. Ogni giorno conta”.

Le aziende dell’Unione, si legge nel regolamento appena approvato, “hanno esportato grandi quantità di prodotti coperti dal meccanismo di autorizzazione all’esportazione verso paesi che hanno una grande capacità propria di produzione, mentre tali paesi limitano le proprie esportazioni verso l’Unione per legge o tramite accordi contrattuali o di altro tipo conclusi con i produttori di vaccini stabiliti nel loro territorio. Questo squilibrio porta a carenze di approvvigionamento all’interno dell’Unione”.

“Inoltre – si spiega – i produttori dell’Unione hanno esportato grandi quantità” di dosi verso alcuni “paesi privi di capacità di produzione, ma che hanno un tasso di vaccinazione più elevato rispetto all’Unione o dove la situazione epidemiologica è meno grave che nell’Ue. Le esportazioni verso questi paesi possono quindi minacciare la sicurezza dell’approvvigionamento all’interno dell’Unione”. “Gli stati membri dovrebbero rifiutare di conseguenza le autorizzazioni di esportazione” e “anche la Commissione prendere in considerazione questi elementi aggiuntivi” per le sue valutazioni.

Dall’avvio del meccanismo Ue di autorizzazione all’export sono state accolte 380 richieste di esportazione verso 33 paesi per un totale di circa 43 milioni di dosi. Una sola richiesta di esportazione non è stata accolta. Sono i numeri diffusi dall’Esecutivo comunitario. Le principali destinazioni di esportazione includono Regno Unito (con circa 10,9 milioni di dosi), Canada (6,6 milioni), Giappone (5,4 milioni), Messico (4,4 milioni), Arabia Saudita (1,5 milioni), Singapore (1,5 milioni), Cile (1,5 milioni ), Hong Kong (1,3 milioni), Corea (1,0 milioni) e Australia (1,0 milioni).

24 marzo, 2021