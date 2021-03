Studenti in gita virtuale al cantiere di restauro

Monterosi - Progetto "Io viaggio in ddi", promosso dal professore di arte Giaccone, dell'istituto Mori di Sutri

Condividi la notizia:











Monterosi – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 12 marzo gli studenti delle classi terze dell’istituto comprensivo Moro di Sutri, sede di Monterosi, hanno preso parte a una gita d’istruzione sui generis, all’insegna del Covid-19.

Guidati dal docente di arte e immagine, Domenico Giaccone, gli studenti hanno avuto l’opportunità di partecipare all’iniziativa organizzata dalla fondazione Carivit in collaborazione con la diocesi di Viterbo, che consente di visitare il cantiere di restauro del polittico di San Giovanni in Zoccoli, dipinto da Francesco D’Antonio Zacchi detto il Balletta.

Presso il centro culturale di Valle Faul il docente ha incontrato il professore Giorgio Capriotti, il quale ha illustrato il lavoro di restauro che sta conducendo sull’opera suddetta ai giovani studenti monterosini connessi in diretta dalle proprie case.

Per questi l’evento è stato un’occasione per conoscere un’opera d’arte inconsueta e per apprendere da un professionista come concretamente s’interviene sui beni culturali, patrimonio di tutti, per preservarli e trasmetterli alle generazioni future.

L’evento fa parte di un progetto scolastico extracurriculare più ampio, “Io viaggio in ddi: visite d’istruzione a distanza”, promosso e redatto dallo stesso professore Giaccone, che prevede una serie di incontri aperti a tutte le classi.

L’effettivo svolgimento dell’intero progetto è condizionato dagli sviluppi dell’epidemia in corso e dalle conseguenti disposizioni ministeriali, da cui dipenderà la possibilità, per il docente, di spostarsi e visitare i musei da illustrare agli studenti.

Domenico Giaccone

Docente all’istituto comprensivo Moro di Sutri, sede di Monterosi

Condividi la notizia:











13 marzo, 2021