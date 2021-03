Suez, fallito il tentativo di disincagliare la nave portacontainer

Egitto - 2 nuovi rimorchiatori arriveranno dopodomani per tentare una nuova operazione

Suez – E fallito il nuovo tentativo di disincagliare la nave Ever Given, bloccata lungo il canale di Suez. Lo annuncia la compagnia Bernhard Schulte Shipmanagement, che si sta occupando delle operazioni tecniche. 2 nuovi rimorchiatori arriveranno dopodomani per tentare una nuova operazione.

Lo scorso martedì la nave portacontainer Ever Given, spinta da una tempesta di sabbia, si è incagliata lungo il canale di Suez, ostruendone completamente il passaggio. All’imbocco del canale si è goà creata un ingorgo di oltre 200 imbarcazioni. Le autorità hanno dichiarato “temporanemamente sospesa” la navigazione.

Stando ai dati diffusi dall’agenzia Bloomberg, ogni giorno, a causa dell’interruzione del traffico marittimo lungo il canale di Suez, si perdono circa 9,6 miliardi di dollari. Il rischio sarebbe quello di un’interruzione delle catene di approvvigionamento del petrolio, delle automobili e dei cereali.

26 marzo, 2021