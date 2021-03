Suffragio, via Bussi e Sant’Egidio… un centro storico buttato alle ortiche

Ripartiamo da San Pellegrino - E' la pianta che da settimane sta caratterizzando le strade a ridosso di via Mazzini a Viterbo - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – Un centro storico buttato alle ortiche. Viterbo, la zona a ridosso di via Mazzini. Quella che scende verso il Corso appoggiando le vie come le dita del palmo di una mano. Via Sant’Egidio, via del Giglio, via fontanella del Suffragio, via della Volta buia, via del Suffragio e via di Mezzo. Che, in questo periodo dell’anno e del Covid, hanno un unico comune denominatore. L’ortica. Cresciuta in maniera esponenziale, e in altezza, lungo le vie di questa parte del centro storico spesso dimenticata. Talvolta, nemmeno citata.

Viterbo – Il centro buttato alle ortiche

Da queste parti, fino a poco tempo fa, aveva la sua sede Unindustria. Sempre da queste parti, un tempo, c’erano uffici, qualche salotto, attività commerciali e pure un cinema, il Genio, chiuso ormai da anni. Almeno una decina. Adesso, oltre alle mescolanze culturali che da anni ne caratterizzano le strade, il leitmotiv di questa parte di tessuto urbano è l’ortica. Segno di abbandono. In un quartiere dove invece la buona volontà non solo non manca, ma contribuisce quotidianamente a mantenere la dignità delle vie. E laddove non arriva, il comune nemmeno ci fa caso. E l’erba, anzi l’ortica, che è pure peggio, cresce.

Viterbo – Il centro buttato alle ortiche

Così come cresce anche sulla facciata della chiesa del Suffragio al Corso, con le fondamenta risalenti al XII secolo. Qui, nella parte superiore, si notano veri e propri giardini pensili che si affacciano sulla via. Stessa cosa in via Bussi. Identica, ma sta volta il giardino è all’inglese, a terra, lungo Largo Cesare Battisti e via del Giglio.

Viterbo – Il centro buttato alle ortiche

Costa così tanto dare una ripulita? La domanda è rivolta al comune. Probabilmente, vista l’altezza dell’ortica, sì. E in tal caso nemmeno serve ricorrere alle transenne. Basta lasciarla lì. Come la scalinata attorno alla chiesa della Crocetta dove il nastro bianco e rosso, contrariamente alle colonnine della balaustra, non ha fatto una piega.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: La zona di via Mazzini – Video: Il centro buttato alle ortiche

Condividi la notizia:











13 marzo, 2021