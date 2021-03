Sulla zona rossa, consiglio comunale da bollino rosso

Viterbo - Comune - Oggi seduta infuocata con l'opposizione pronta a chiedere spiegazioni al sindaco Arena sull'inaugurazione della scorsa settimana

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Consiglio comunale da fascia rossa. Non per le restrizioni dovute al Covid, seppure la pandemia e relative restrizioni in qualche modo c’entrino.

La seduta aggiuntiva prevista nel pomeriggio si preannuncia particolarmente infuocata. Rosso fuoco Non c’entrano gli ordini del giorno in programma, larga parte dei quali se ne stanno buoni buoni in attesa del loro turno pure da anni, nonostante di recente ne siano stati smaltiti diversi.

L’attenzione dovrebbe accendersi a inizio seduta, perché inevitabilmente nel dibattito irromperà la tanto discussa inaugurazione al nuovo polo commerciale, cui ha preso parte il sindaco Giovanni Arena.

L’opposizione pare intenzionata a non voler fare sconti. Pronta a chiedere spiegazioni sulla presenza del primo cittadino, in piena in zona rossa e nel giorno in cui si ricordavano le vittime del Covid.

Non sarebbero stati predisposti documenti, si tratterà probabilmente d’interrogazioni, legate anche a iniziative simili a livello parlamentare.

Una seduta che si preannuncia movimentata. Almeno l’inizio.

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021