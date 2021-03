Superbonus, Ecobonus e Sismabonus: riqualifica la tua casa a costo zero

Economia - Scopri le nuove soluzioni Superbonus chiavi in mano e Cessione di credito di Segantini Assicurazioni, agenzia Groupama Assicurazioni di Viterbo

Viterbo – sponsorizzato – L’agenzia Segantini Assicurazioni, sita a Viterbo in Via Cardarelli 4 e partner di Groupama Assicurazioni, arricchisce la propria offerta assicurativa con la soluzione Superbonus Chiavi In Mano E Cessione Del Credito per progetti di riqualificazione energetica e antisismica di immobili.

Nell’offerta di Segantini Assicurazioni per la cessione del credito sono inclusi i servizi di gestione a 360° del progetto di ristrutturazione grazie a convenzionamenti con General Contractor e Imprese Clienti di Groupama.

I Vantaggi della Soluzione “Superbonus Chiavi In Mano” di Segantini Assicurazioni

Possibilità della Cessione integrale a Groupama del credito derivante dal progetto di riqualificazione energetica e antisismica e delega della gestione di tutti gli aspetti burocratici connessi all’accesso al Superbonus.

La soluzione “Superbonus chiavi in mano” prevede:

102€ di liquidità ogni 110€ di credito alle IMPRESE EDILI generato da lavori relativi al Superbonus 110%;

103€ di liquidità ai PRIVATI ogni 110€ di credito generato da lavori relativi al Superbonus 110%.

Scegliendo la soluzione Superbonus di Segantini Assicurazioni si può usufruire dei servizi gratuiti di Help Desk e di accesso ad una piattaforma digitale, entrambi dedicati al supporto del cliente durante il processo di trasferimento del credito e caricamento della documentazione.

Soluzioni assicurative per tutti i clienti

L’offerta si completa con la possibilità di scegliere soluzioni assicurative vantaggiose collegate alla cessione del credito per privati e imprese, al fine di tutelare il patrimonio degli immobili oggetto di riqualificazioni energetiche e antisismiche.

– Polizza Casa Senza Confini per le famiglie

– Polizza Protezione Fabbricati per i condomini

– Polizza Contractor All Risks: tutela l’impresa da danni che un’opera civile può subire durante i lavori di riqualificazione

– Polizza di Responsabilità Civile per imprese: tutela l’impresa dai danni a terzi durante i lavori

– Polizza Decennale Postuma: tutela l’impresa da eventuali problemi di costruzione che potrebbero emergere nei 10 anni successivi al completamento dell’opera edile

– Polizza Salute Benessere Impresa: protezione dei dipendenti

– RC Professionale: tutela il professionista nell’ambito dell’esercizio di attività di attestazione e asseverazione

Per avere maggiori informazioni sull’offerta Superbonus di Segantini Assicurazioni è possibile:

– contattare il numero 0761.354476 o inviare email a superbonus110@segantiniassicurazioni.it

– vistare sul sito web dell’agenzia la sezione dedicata al Superbonus cliccando quì e compilare il modulo a fine pagina per Richiedere la propria Consulenza.

Come contattare l’agenzia Segantini assicurazioni: www.segantiniassicurazioni.it

24 marzo, 2021