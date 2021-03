Taglio erbe, occhio ai divieti

Viterbo - Comune - Il 5 marzo in via della Fiera a La Quercia e il 10 marzo in via del Suffragio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Continuano gli interventi per il taglio delle erbe sul territorio comunale. Venerdì 5 marzo sarà la volta di via della Fiera a La Quercia, mercoledì 10 marzo di via del Suffragio, nel centro storico cittadino.

A tal proposito, il sindaco Giovanni Maria Arena ha emanato le nuove ordinanze con i divieti di sosta nella zone interessate dai lavori (ord. n. 17 e n. 18 del 2/3/2021), per consentire alla ditta Viterbo Ambiente di provvedere a tali servizi senza la presenza di veicoli parcheggiati. Entrambi i provvedimenti prevedono il divieto di sosta veicolare con rimozione coattiva dei veicoli – o se necessario l’interruzione o la modifica della circolazione – dalle ore 6,30 alle ore 15 del giorno stabilito per l’intervento.

“I lavori stanno procedendo – sottolinea il sindaco Arena -. Domani in via della Pila, venerdì a La Quercia e poi in via del Suffragio mercoledì prossimo. Senza le auto parcheggiate gli operatori riescono a garantire un servizio migliore e più completo. Per questo mi raccomando ancora una volta affinché i proprietari dei veicoli non parcheggino in tali giorni e in tali orari nelle vie interessate dai lavori”.

Sui luoghi degli interventi, 48 ore prima, sarà comunque collocata apposita segnaletica che indicherà i dettagli del provvedimento.

3 marzo, 2021