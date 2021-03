Capranica - La strada è stata chiusa per permettere di rimuovere le auto - Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118

Capranica – Tamponamento a catena sulla Cassia sud, 5 persone ferite.

Incidente in tarda mattinata al chilometro 58 della Cassia dove, per causa ancora in corso di accertamento, tre macchine si sono scontrate.

Cinque le persone che sarebbero rimaste ferite nell’impatto ma non avrebbero riportato lesioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

La Cassia è stata chiusa per permettere di liberare la carreggiata dalle macchine e togliere l’olio dall’asfalto.

24 marzo, 2021