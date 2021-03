Buon compleanno - Viterbo - Gli auguri di Maria Procacci a Mirko Natili

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ il compleanno di Mirko Natili.

Mi sono innamorata di te perché hai trasformato le mie debolezze in punti di forza, le mie lacrime in sorrisi e le mie paure in coraggio.

Mi ero dimenticata di quanto fosse bello ridere e scherzare, con te ho ritrovato tutto questo, sei amore e amicizia.

Tira fuori quella forza con cui sei venuto al mondo in questo giorno di 43 anni fà e prepara una bella corsa alla felicità, io sarò sempre al tuo fianco, perché da soli si va più veloci ma insieme più lontano, da soli si diventa più forti ma insieme più felici.

Tantissimi auguri di buon compleanno amore mio.

Maria Procacci

Buon compleanno – Gli auguri dei lettori

I lettori devono inviare gli auguri almeno due giorni prima della data di compleanno.

Va inviato un testo, foto non coperta da copyright o d’autore, e il nome completo (nome e cognome) del festeggiato e di chi fa gli auguri, il paese di residenza e un numero di telefono di riferimento.

Insieme potremo fare un giornale sempre più al servizio dei cittadini della Tuscia.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto e auguri contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











3 marzo, 2021