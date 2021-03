Task force in Molise e Basilicata per supportare la campagna vaccinale nei paesi più isolati

Coronavirus - Le equipe inviate dal commissario per l’emergenza Figliuolo - In Italia 8 milioni e mezzo di dosi somministrate

Roma – Una task force per supportare la campagna vaccinale in Molise e in Basilicata.

Francesco Paolo Figliuolo

Nelle prossime ore saranno inviate dal commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo delle equipe nelle due Regioni per supportare le strutture già operative nella somministrazione delle dosi anti-Covid. Le task force saranno composte da un medico e due infermieri e saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati.

Intanto sale ancora il numero dei vaccini fatti in Italia. Sono 8.506.277 le dosi di siero anti-Covid somministrate in tutto il paese, secondo il report nazionale sul sito del ministero della Salute aggiornato alle 6 di oggi. Il totale delle persone vaccinate con doppia dose ammonta a 2.706.381. Per quanto riguarda le inoculazioni per fasce d’età, sono stati coinvolti 5.118.816 donne e 3.387.461 uomini.

25 marzo, 2021