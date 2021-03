“Tenace e convinto delle sue idee anche quando non le condividevo”

Viterbo - Pierluigi Bianchi ricorda Ugo Gigli nel periodo in cui ha rivestito la carica di commissario straordinario dell’Ater

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nel giorno in cui si svolgono i funerali di Ugo Gigli voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia.

Lo faccio con la franchezza che ha caratterizzato il mio tormentato rapporto con lui, nel periodo in cui ho rivestito la carica di commissario straordinario dell’Ater.

Tutti sanno che abbiamo avuto contrasti accesi, dovuti ad una visione profondamente diversa di come avrebbe dovuto essere condotta l’Ater di Viterbo, contrasti che ci hanno portato anche nelle aule di tribunale, ed è per questo che non voglio scadere nella retorica di un ricordo tutto a tinte rosa.

Del direttore Gigli voglio ricordare la tenacia, la forza, la convinzione nelle sue idee anche quando non le condividevo, e soprattutto il profondo attaccamento all’azienda Ater.

Mi piace ricordarlo nel suo essere fiero e brillante, direi un leone nel difendere le sue posizioni.

Eravamo due caratteri forti e profondamente diversi, ma anche quando discutevamo non l’ho mai considerato un nemico e mi piace credere che neanche lui lo abbia pensato di me.

Ciao direttore.

Pierluigi Bianchi

2 marzo, 2021