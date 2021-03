Viterbo - Comune - L’assessore Allegrini: “Monitoreremo la situazione affinché il passaggio dei mezzi pesanti non arrechi danno alla strada”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Terminati i lavori in strada Sterpaio. A darne comunicazione è l’assessore ai Lavori pubblici Laura Allegrini, più volte sul posto in occasione del recente intervento, concluso la scorsa settimana.

Viterbo – L’assessora Laura Allegrini in strada Sterpaio

“Strada Sterpaio da tempo necessitava una serie di lavori di manutenzione, in quanto particolarmente ammalorata – dichiara Allegrini -. Un intervento necessario per la sicurezza di chi, a vario titolo, percorre abitudinariamente o occasionalmente la strada e nel rispetto delle numerose attività produttive che insistono nella zona. Sarà nostra cura monitorare la situazione affinché il passaggio dei mezzi pesanti non arrechi danno alla strada. Il costo dei lavori è di circa 62mila euro.

Viterbo – I lavori in strada Sterpaio

C’è ancora qualche piccolo tratto ammalorato – aggiunge l’assessore Allegrini -. È nostra intenzione, quanto prima, magari con fondi recuperati con l’avanzo di bilancio, intervenire anche su questi punti, in particolar modo sul tratto dell’intersezione con la Vetrallese, anche con il rifacimento della segnaletica”.

Comune di Viterbo

2 marzo, 2021