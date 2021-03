Viterbese, Taurino recupera Baschirotto, Bensaja e Tounkara ma non Palermo

Sport - Calcio - Serie C - Domani i gialloblù ospitano il Monopoli per la partita di apertura del 29esimo turno - Per il tecnico leccese tre rientri importanti, in attesa del capitano

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Terzo impegno all’ora di pranzo per la Viterbese.

Domani, alle 12,30, i gialloblù di Taurino ospitano il Monopoli per la gara di apertura della 29esima giornata di campionato.

Le probabili novità di formazione per il tecnico leccese sono tutte positive, con il rientro di Baschirotto in difesa e Bensaja a centrocampo.

I due calciatori tornano dopo le rispettive squalifiche così come Tounkara, grazie alla riduzione della squalifica che gli permetterà di scendere in campo con un turno di anticipo. Niente da fare invece per Palermo, ai box per un problema muscolare che lo terrà fuori almeno per un’altra decina di giorni.

Nel 4-3-3 di partenza, dunque, tornano il terzino destro e il regista, che fa salire Salandria nel suo ruolo naturale di mezz’ala e spedisce uno tra Adopo e Besea in panchina. Stesso discorso per Bianchi e Falbo sulle corsie esterne difesa, con Urso e Baschirotto pronti a ripartire dal primo minuto. In attacco, con Tounkara e Murilo sicuri di un posto, l’unico dubbio è tra Simonelli e Bezziccheri.

La squadra effettuerà la rifinitura stamani al Rocchi, dove si ritroverà anche domani per la partita contro i pugliesi.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

29esima giornata

domenica 7 marzo

Viterbese – Monopoli

Vibonese – Casertana

Teramo – Catanzaro

Palermo – Juve Stabia

V. Francavilla – Ternana

Bisceglie – Catania

Avellino – Paganese

Bari – Potenza

Turris – Foggia

Riposa: Cavese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 25 19 5 1 64:18 46 Avellino 53 26 16 5 5 42:21 21 Bari 52 26 15 7 4 43:20 23 Catanzaro 44 26 12 8 6 31:26 5 Catania 40 26 11 9 6 31:29 2 Teramo 38 26 9 11 6 28:24 4 Juve Stabia 37 27 10 7 10 27:29 -2 Foggia 37 27 10 7 10 27:30 -3 Casertana 36 26 11 3 12 35:40 -5 Palermo 36 27 9 9 9 28:27 1 Viterbese 33 27 8 9 10 26:29 -3 Monopoli 31 26 8 7 11 30:36 -6 Turris 31 27 7 10 10 31:41 -10 V. Francavilla 30 27 7 9 11 28:36 -8 Vibonese 25 26 4 13 9 25:29 -4 Potenza 24 25 6 6 13 23:33 -10 Paganese 24 27 5 9 13 21:37 -16 Bisceglie 21 26 4 9 13 22:38 -16 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Federico Baschirotto, Murilo, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











6 marzo, 2021