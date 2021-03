Test periodici a ragazzi e docenti, l’ipotesi del governo per riaprire le scuole dopo Pasqua

Roma - A sottoporre la richiesta è stato il ministro per l'Istruzione Partizio Bianchi

Roma – “Se la situazione epidemiologica lo permette, cominceremo a riaprire in primis la scuola”. Così ha detto ieri il premier Draghi durante il suo intervento al Senato. Ed è proprio a questa ipotesi che il governo ha cominciato a lavorare durante il vertice di oggi a palazzo Chigi.

Coronavirus – I banchi distanziati in una scuola

Già nei giorni scorsi diversi esponenti del mondo della politica, e del governo stesso, avevano paventato la possibilità-necessità di riaprire le scuole anche in zona rossa per permettere agli studenti di trascorre in classe questi ultimi mesi rimasti dell’anno scolastico. “Già dopo Pasqua – aveva detto pochi giorni fa la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti – ritengo che in zona rossa, complice l’aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e almeno la primaria”.

Se quella della riapertura delle scuole dopo Pasqua, anche in zona rossa, fino a poco fa era solamente una proposta avanzata da singoli esponenti politici, da ieri è un dichiarato obiettivo dell’esecutivo.

Al momento il piano del governo per permettere agli studenti di tornare a sedersi in sicurezza sui banchi sarebbe quello di monitorare l’andamento dei contagi nelle scuole sottoponendo periodicamente ragazzi e docenti ai test. A sottoporre la richiesta, che sarà valutata in maniera definitiva solo nei prossimi giorni, è stato il ministro per l’istruzione Partizio Bianchi.

25 marzo, 2021