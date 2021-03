In Texas e Mississipi niente più obbligo di mascherina

Coronavirus - L'annuncio dei governatori repubblicani Greg Abbott e Jonathan Tate Reeves - L'ira di Biden: "Non è il momento"

Austin – Covid negli Stati Uniti d’America, in Texas e Mississippi stop all’obbligo di indossare la mascherina. I due stati hanno infatti revocato l’obbligo di mascherine anti Covid, consentendo alle attività di operare a piena capacità a partire da mercoledì. Ad annunciarlo i governatori repubblicani Greg Abbott e Jonathan Tate Reeves, sfidando il monito lanciato dai Centers for disease control and prevention (Cdc) a non abbassare la guardia.

Dura la reazione del presidente Joe Biden: “Non è il momento di prendere simili decisioni”.

A prendere per primo la decisione era stato il Texas. “È ora di riaprire al 100 per cento” aveva detto il governatore Abbott, spiegando che a partire dal 10 marzo tutte le attività riprenderanno a operare in piena capacità. Nel secondo stato maggiore americano il numero dei casi di Coronavirus è in calo e ogni settimana vengono somministrati un milione di vaccini.”

Appare chiaro dalla ripresa, dalle vaccinazioni, dal calo dei ricoveri e dalle sicure pratiche che i texani stanno seguendo, che l’obbligo non è più necessario” aveva spiegato in conferenza stampa riferendosi all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione personali.

3 marzo, 2021