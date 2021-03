Torna la serie D – Il Monterosi ospita il Nola, la Flaminia lo Scandicci

Sport - Calcio - Serie D - I biancorossi proseguono la corsa vincente al Martoni contro i campani, al Madami i rossoblù cercano punti salvezza

Sport – Calcio – Monterosi – I biancorossi in campo

Monterosi – E’ ancora campionato.

La prossima domenica mette in calendario la 23esima giornata di serie D.

In campo, tra girone E e girone G, anche la Flaminia e il Monterosi, che proseguono il cammino con due incontri casalinghi.

Al Martoni la capolista biancorossa ospita il Nola, squadra in lotta per la salvezza diretta che occupa il 13esimo posto assieme al Team Nuova Florida.

I campani sono in serie positiva da tre turni (due vittorie contro Arzachena e Muravera e un pareggio con la Nocerina) e per i ragazzi di D’Antoni è una sfida da prendere con le molle, mentre il Latina è contemporaneamente impegnato in casa col Lanusei.

Al Madami, invece, la Flaminia ospita lo Scandicci, terzultima forza del campionato che staziona proprio dietro i rossoblù.

Per il neoallenatore Rambaudi, dopo il pareggio di Siena e il ko sul campo del Tiferno Lerchi, è un’importante opportunità per cercare il primo successo sulla panchina civitonica.

Entrambi i match si giocano domani alle 14,30. A Monterosi arbitra Kevin Bonacina di Bergamo (assistenti Andrea Barcherini di Terni e Matteo Taverna di Bergamo), a Civita Castellana Francesco Lipizer di Verona (assistenti Giuseppe Minutoli di Messina e Alessandro Gennuso di Caltanissetta).

27 marzo, 2021