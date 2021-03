Viterbo - Nella notte dovremo spostare avanti le lancette dell’orologio

Viterbo – Questa notte, ossia quella tra il 27 e il 28 marzo, dovremo ricordarci di spostare avanti le lancette dell’orologio. Torna infatti l’ora legale.

Per una sera dormiremo un’ora in meno, ma ne guadagneremo nel complesso un’ora di luce in più la sera.

Questo orario ci accompagnerà fino al prossimo 31 ottobre, quando riporteremo indietro le lancette e torneremo all’ora solare.

27 marzo, 2021