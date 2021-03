“Totale dissenso per l’entrata di Corrado e Lombardi nella giunta del Lazio”

Politica - L'appello ai portavoce regionali del Movimento 5 stelle sottoscritto anche da alcuni membri della Tuscia

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo l’appello ai portavoce regionali del Lazio del Movimento 5 stelle sottoscritto anche da alcuni membri della Tuscia – Appello ai Portavoce Regionali del Lazio.

I sottoscrittori del presente documento, Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle del Lazio e gruppi territoriali aderenti, appresa la notizia, mai concordata coi territori, dell’entrata nella giunta Zingaretti nel Lazio dei portavoce regionali Valentina Corrado e Roberta Lombardi, sono ad esprimere il totale dissenso a questa operazione politica decisa da pochi e con pochi a discapito di tutti.

Non regge il teorema dei punti di programma da portare a compimento, motivo utilizzato per giustificare la scellerata decisione di lasciare l’opposizione per entrare nella maggioranza, che avrebbe avuto senso, non certo giustificazione, se posto all’inizio della consiliatura e non ora.

L’opposizione è il ruolo assegnato dai cittadini alla candidata presidente Roberta Lombardi e alla sua lista. Si governa quando si vince. Chi perde va in opposizione da dove può svolgere il suo ruolo nel rispetto del mandato elettorale dei cittadini e del programma, ma soprattutto viene chiamato dalla Costituzione a svolgere il fondamentale ruolo di controllo spettante proprio alla minoranza/opposizione.

Ma improvvisamente per alcuni consiglieri regionali il ruolo di opposizione è divenuto stretto, fine a sé stesso e inutile, tanto da valutare la possibilità di passare in maggioranza con il Pd, aspetto impensabile solo qualche mese fa.

I nostri portavoce regionali forse hanno dimenticato che il 90% dei consiglieri comunali e il 100% dei consiglieri regionali del M5S in tutta Italia, si trovano in opposizione grazie a campagne elettorali disorganizzate e spesso ad personam e a un’organizzazione interna del Movimento che non accenna a migliorare nonostante gli Stati Generali abbiano dato precise indicazioni finora disattese.

Quel ruolo di opposizione che svolgiamo dunque giornalmente sui territori con disciplina e onore, così come previsto dalla Carta Costituzionale, a cui aggiungiamo enorme fatica, studio e dedizione gratuita per dare credibilità alla nostra azione ma soprattutto a quella dell’intero MoVimento. Laddove invece il Movimento è governo cittadino, come a Roma, ha avuto il consenso popolare nelle urne elettorali e non per giochi di palazzo.

Non possiamo dimenticare le vostre sacrosante battaglie contro i vitalizi regionali, la pessima gestione rifiuti, il poltronificio delle partecipate, lo sfascio della sanità, gli esposti e le denunce contro l’amministrazione Zingaretti, tutti temi ancora attuali, e con ripercussioni sui nostri territori.

Ora l’entrata nella giunta Pd rappresenta un’incoerenza con queste battaglie e il tradimento di tutti quei cittadini che ci hanno dato il loro voto, la fine di un’opposizione sempre vigile e propositiva, la perdita della credibilità per i territori dove noi mettiamo la faccia tutti i giorni e l’ambigua posizione di controllori e controllati.

Non è ancora chiara e definita la strada che sta per intraprendere il MoVimento 5 Stelle, ma una cosa la sappiamo di certo, il rispetto dei ruoli e dell’azione politica sarà la nostra dote per il futuro, che sia da soli o in coalizioni lo decideranno gli iscritti tutti, nel frattempo la vostra decisione ha sdoganato il “tana libera tutti” anche per il ruolo dei consiglieri comunali, d’ora in poi liberi di scorrazzare nelle praterie delle maggioranze locali a caccia di assessorati al grido di “programma o morte!”.

Abbiate adesso almeno la decenza di dimettervi dal ruolo di consiglieri regionali, qualora fosse rimasto ancora un briciolo di quei valori fondanti del movimento, come ad esempio il netto rifiuto del doppio ruolo, seppur permesso nella legislazione della Regione Lazio.

Diversamente dovrete assumervi la responsabilità dell’ulteriore disgregazione e abbandono dei territori, per cui ponetevi innanzitutto la domanda: a chi giova?

Alessio Guain PV ANZIO

Rita Pollastrini PV ANZIO

MU ANZIO

Guerrino Crielesi PV VICOVARO

MU VICOVARO

Piero Famiglietti PV GROTTAFERRATA

Iolanda Mercuri PV POMEZIA

Marco De Zanni PV POMEZIA

Silvio Piumarta PV POMEZIA

Antonella Passaretta PV ARDEA

Giuseppe Castellano PV ARDEA

Marco Tellaroli PV BRACCIANO

Alessandro Persiano PV BRACCIANO

MU BRACCIANO

Walter Costanza PV FIUMICINO

Guido Bassetto PV SEGNI

MU SEGNI

MU ARTENA

MU COLLEFERRO

GRUPPO DI CASTEL GANDOLFO

Paola Cedroni PV CIAMPINO

Cristian Martella PV CIAMPINO

MU CIAMPINO

MU CISTERNA DI LATINA

Claudio Caruso PV GUIDONIA MONTECELIO

Francesco Leandri PV MARINO

Alessandro Buffa PV FONTE NUOVA

Giovanni Lanuti PV CAPENA

Luca Nardi PV ALBANO LAZIALE

MU ALBANO LAZIALE

Alberto Ilaria PV ROMA VI MUN

Valentina Battistelli PV ROMA VI MUN

Celestina D’Ariano PV ROMA VI MUN

Antonio Muzzone PV ROMA VI MUN

Davide Amato PV ROMA VI MUN

Girolama Curreri PV ROMA VI MUN

Mauro Cinti PV ROMA VI MUN

Giuseppe Agnini PV ROMA VI MUN

Marcello Spinozzi PV ROMA VI MUN

MU CASSINO

Roberto Taranta PV ALLUMIERE

Lorena Ciucci PV VETRALLA

Daniela Lucernoni PV CIVITAVECCHIA

Leonardo Chiari PV ROMA XV MUN

Francesco Corniglia PV MONTALTO DI CASTRO

MU ORTE

Miriam Vitangeli PV TUSCANIA

Fabio Rossi PV TUSCANIA

Francesco Forte PV Ladispoli

MU Ladispoli

Mauro Rizzo PV NETTUNO

Luigi Carandente PV NETTUNO

Francesca De Vito PV REGIONE LAZIO

Loredana Cervini Att. CERVETERI

Marco Martens Att. ROMA

Candida Nastrucci Att. ROMA

Anna Leardi Att. ROMA

Rita Fulco Att. ROMA

Rino Canacari Att. ROMA

Maria Spagna Att. ROMA

Fabio Baccelliere Att. ROMA

Marco Uccellino Att. ORTE

Anna Borri Att. ROMA

Marco Pucci Att. CIVITAVECCHIA

Antonio Bisio Att. CIVITAVECCHIA

Enrico Testini Att. CIVITAVECCHIA

Nando Vittorio Att. COLLEFERRO

Oscar Paris Att. MILANO

Gabriella Sticca Att. PESCARA

Mauro Mattei Att. SAN GIORGIO A LIRI

Valter Angori Att. ROMA

Renzo Mercanti Att. POMEZIA

Ivana Esposito Att. POMEZIA

Anna Maria Daniela Di Camillo Att. CAMPAGNANO

Claudio Arolchi Att. ROMA MUN III

Andrea Montecchia Att. Roma Mun III

Iliana Fassineti Att. POMEZIA

Vincenzo Evangelista Att. MERCOGLIANO

Condividi la notizia:











16 marzo, 2021