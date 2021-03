Traffico intenso a porta Romana, polizia locale a regolare la viabilità

Viterbo - Lunedì mattina di pioggia ha reso difficile la circolazione - A gestirla una vigilessa

Viterbo – Lunedì mattina di pioggia e maltempo, a porta Romana traffico intenso per i consueti spostamenti in città, compreso l’ingresso a scuola.

Stamani a regolare la viabilità fuori dalla porta, un agente della polizia locale. Non capita spesso di vederne in zona e la presenza stamani è stata particolarmente apprezzata, per gestire le criticità del traffico a ridosso delle mura cittadine.

Il compito è toccato a una donna e oggi è l’8 marzo. Un segnale positivo.

La vigilessa ha diretto il traffico con professionalità e adesso l’auspicio è che si possano vedere più spesso agenti da quelle parti, quando la viabilità lo richiede.

8 marzo, 2021