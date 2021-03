Tragedia alla Lazio, muore in un incidente il 19enne Daniel Guerini

Roma - Giovane promessa della Primavera - La società: “Increduli e sconvolti dal dolore"

Roma – Ancora tutta la chiarire la dinamica dell’incidente in cui ieri sera, in via Palmiro Togliatti a Roma, ha perso la vita Daniel Guerini, giovane promessa della Primavera della Lazio.

Daniel Guerini

Il calciatore, 19enne centrocampista, era a bordo di una Smart che si è scontrata con un’altra auto. Con lui c’erano altri due ragazzi, suoi coetanei, che sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I. Meno gravi le condizioni del conducente della Classe A coinvolta nello schianto, un uomo di 68 anni, trasportato sotto shock in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì, in via Togliatti all’incrocio con viale dei Romanisti.

L’incidente in via Togliatti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che hanno avviato le indagini per stabilire le cause della tragedia.

“Ancora increduli e sconvolti dal dolore” scrive su Twitter la società SS Lazio.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 202

25 marzo, 2021