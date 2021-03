Cronaca - La donna a bordo della macchina è stata bloccata ed è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale - VIDEO

Vetralla – Travolge un militare e danneggia un’auto dei carabinieri, inseguimento tra Vetralla e Roma.

Mercoledì, nel pomeriggio, i carabinieri della stazione di Vetralla, durante un servizio perlustrativo, hanno intercettato un’auto guidata da una donna che, a forte velocità, percorreva il tratto urbano della via Cassia.

I militari hanno insegui l’auto che, all’uscita dell’abitato, li ha, tuttavia, distanziati. Tramite le centrali operative delle compagnie di Viterbo e Ronciglione, è stato predisposto un posto di controllo nella zona di Sutri dove, poco dopo, la donna è stata fermata dai militari della locale stazione carabinieri.

“Dopo aver consegnato i documenti – si legge nella nota dell’Arma – la conducente è tuttavia ripartita all’improvviso, inseguita dalla pattuglia della stazione di Sutri. Allertate tutte le pattuglie della zona, l’auto ha ignorato nuovamente l’alt impostogli dai militari della stazione forestale di Caprarola, che si trovavano sulla Cassia all’altezza del Golf Club”.

A Monterosi è stata informata anche la centrale operativa del comando provinciale di Roma. L’inseguimento si è protratto sulla Cassia bis fino all’ingresso del Grande raccordo anulare, dove la donna è stata costretta a fermarsi a causa del traffico.

“La donna – si legge ancora nella nota – è stata subito affiancata dagli operanti, ma è riuscita nuovamente a riprendere la fuga, travolgendo nell’occasione un militare della stazione di Sutri e danneggiando l’auto dei carabinieri forestali. Imboccato il Grande raccordo anulare è stata individuata da un equipaggio della stazione carabinieri di Formello ed uno della sezione radiomobile della compagnia carabinieri Roma-Cassia, che, insieme a quella dei carabinieri forestali, sono riusciti, circondandola con le vetture di servizio ed obbligandola ad arrestare la propria marcia all’altezza dell’uscita Nomentana, garantendo la sicurezza degli altri utenti della strada.

Nell’occasione, dato che l’esagitata rifiutava nuovamente di scendere dal proprio mezzo che teneva acceso, al fine di evitare il pericolo che la stessa potesse nuovamente darsi alla fuga, uno dei militari presenti ha repentinamente infranto il vetro dell’autovettura, impossessandosi delle chiavi di avviamento”.

La donna, che non avrebbe fornito le motivazioni del proprio comportamento, è stata condotta alla caserma della compagnia carabinieri Roma-Cassia, ed è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa delle ulteriori decisioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

