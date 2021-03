Travolta da un’auto della polizia durante un inseguimento, la procura di Roma indaga per omicidio stradale

Cronaca - La vittima è una ragazzina di 14 anni - Feriti anche i genitori

Roma – Travolta e uccisa da un’auto della polizia stradale durante un inseguimento, la procura di Roma indaga per omicidio stradale.

Sheena Lossetto

L’incidente è avvenuto ieri, lunedì primo marzo, in via Salone, nella periferia est della capitale. La vittima aveva 14 anni e si chiamava Sheena Lossetto. Al momento della tragedia si trovava in auto assieme ai suoi genitori. I tre sono stati travolti mentre si trovavano in auto da un mezzo della polizia stradale che stava inseguendo una vettura con due presunti rapinatori. Non è escluso, stando a quanto riferisce Tgcom24, che a breve possano arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati come atto dovuto.

Il procedimento è coordinato dal pm Alberto Clemente che ha disposto l’autopsia ed è pronto ad affidare una consulenza per la ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto.

2 marzo, 2021