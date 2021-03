Tre morti nell’alto Lazio – Più posti letto di terapia intensiva a Belcolle

Coronavirus - A Tuscania tampone per 11 persone tra sindaco, consiglieri, assessori e tecnici comunali

Viterbo – Il Coronavirus non molla la presa. Ieri altri 67 casi tra Viterbo e provincia, 20 dei quali nel capoluogo, e 50 guariti. Dati che fanno salire ancora il numero degli attualmente positivi nella Tuscia, dai 1359 di venerdì ai 1375 di sabato.

Tre i morti nell’alto Lazio nelle ultime ventiquattr’ore. Nel Viterbese l’unica vittima, ieri, è stata un 83enne di Vetralla. Altri due decessi si sono registrati nel territorio della asl di Roma 4, che copre il quadrante nord della provincia di Roma; si tratta di una 70enne e di un 86enne di Civitavecchia. A Roma 4, inoltre, si sono contati altri 150 contagi e 128 guarigioni.

La asl di Rieti è l’unica, tra le aziende sanitarie altolaziali, a non aver registrato vittime nella giornata di sabato. Solo 61 contagiati e 29 guariti.

A Viterbo, al momento, il numero dei ricoveri resta stazionario: 60 persone sono in cura dopo aver contratto il virus, tra terapia intensiva, Medicina Covid, Malattie infettive dell’ospedale Belcolle e Medicina riabilitativa di Montefiascone.

È di ieri la notizia che Viterbo ha aumentato il numero di posti letto disponibili per la terapia intensiva. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Arena.

“Insieme al direttore generale Daniela Donetti e al responsabile del servizio Anestesia e Rianimazione Alberico Paoletti ho visitato il nuovo modulo che ha al proprio interno dieci postazioni di terapia intensiva, che vanno ad aggiungersi alle attuali dodici”, ha scritto Arena sulla sua pagina Facebook.

Si tratta di un modulo a se stante, un container attrezzato all’esterno dell’ospedale, per soddisfare il fabbisogno di posti letto laddove il numero dei ricoverati aumentasse.

Viterbo – Il sindaco Arena visita il nuovo modulo con altri dieci posti letto di terapia intensiva

Nel capoluogo gli attualmente positivi sono circa 400, solo 73 dei quali riconducibili all’ambiente scolastico (53 bambini e adolescenti delle scuole dell’obbligo, 20 ragazzi delle superiori).

“Numeri davvero bassi rispetto ai circa 200 studenti positivi che abbiamo registrato nei periodi più difficili dell’emergenza”, osserva Arena.

Nessuno dei nuovi contagiati di ieri, tra Viterbo e provincia, ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Sono tutti e 67 a casa, asintomatici o con malesseri lievi.

A Tuscania il sindaco Fabio Bartolacci, il vicesindaco, alcuni consiglieri, assessori e tecnici comunali dovranno sottoporsi al tampone, per un totale di undici persone.

“Lo facciamo per precauzione – dice Bartolacci -. Mercoledì abbiamo avuto contatti con una consigliera comunale, Rosalinda Del Signore, risultata positiva. Stavamo presentando il progetto della piscina. Siamo stati per tutto il tempo distanziati e con indosso la mascherina ma ho avvertito la asl e spiegato le modalità della riunione. Abbiamo convenuto comunque, nonostante siano state rispettate tutte le prescrizioni, di far sottoporre i presenti al tampone molecolare. Lo faremo lunedì, restando fino a quel giorno in isolamento”.

Dall’inizio dell’emergenza, il totale dei casi nel Viterbese ha sfondato quota tredicimila, oltre undicimila dei quali sono i guariti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della asl Vt

Casi totali: 13198 (3588 a Viterbo; 9610 in provincia)

Attualmente positivi: 1375

Guariti: 11428

Morti: 395 + 1

Ricoverati: 60 (6 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17733

Comuni con positivi

Viterbo: 3588 casi (99 morti e 3063 guariti)

Civita Castellana: 959 casi (20 morti e 869 guariti)

Montefiascone: 697 casi (36 morti e 608 guariti)

Vetralla: 547 casi (12 morti e 477 guariti)

Nepi: 461 casi (16 morti e 403 guariti)

Tarquinia: 411 casi (10 morti e 349 guariti)

Tuscania: 383 casi (11 morti e 332 guariti)

Fabrica di Roma: 344 casi (4 morti e 321 guariti)

Orte: 336 casi (11 morti e 274 guariti)

Ronciglione: 292 casi (13 morti e 245 guariti)

Vitorchiano: 290 casi (3 morti e 261 guariti)

Capranica: 259 casi (5 morti e 234 guariti)

Bagnoregio: 259 casi (5 morti e 244 guariti)

Bassano Romano: 254 casi (13 morti e 219 guariti)

Sutri: 239 casi (7 morti e 165 guariti)

Soriano nel Cimino: 223 casi (11 morti e 183 guariti)

Monterosi: 203 casi (3 morti e 175 guariti)

Acquapendente: 156 casi (8 morti e 134 guariti)

Canepina: 152 casi (3 morti e 131 guariti)

Vignanello: 152 casi (5 morti e 134 guariti)

Castel Sant’Elia: 147 casi (4 morti e 135 guariti)

Caprarola: 149 casi (3 morti e 105 guariti)

Vasanello: 143 casi (3 morti e 95 guariti)

Marta: 137 casi (1 morto e 134 guariti)

Corchiano: 127 casi (4 morti e 116 guariti)

Montalto di Castro: 130 casi (6 morti e 106 guariti)

Valentano: 120 casi (6 morti e 107 guariti)

Oriolo Romano: 121 casi (1 morto e 101 guariti)

Canino: 116 casi (1 morto e 104 guariti)

Celleno: 115 casi (11 morti e 103 guariti)

Ischia di Castro: 111 casi (4 morti e 97 guariti)

Blera: 103 casi (5 morti e 82 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Bolsena: 83 casi (6 morti e 72 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 81 casi (3 morti e 63 guariti)

Vallerano: 77 casi (1 morto e 70 guariti)

Carbognano: 74 casi (71 guariti)

Monte Romano: 74 casi (1 morto e 67 guariti)

Farnese: 73 casi (3 morti e 67 guariti)

Gallese: 66 casi (56 guariti)

Faleria: 64 casi (54 guariti)

Castiglione in Teverina: 53 casi (49 guariti)

Gradoli: 52 casi (3 morti e 39 guariti)

Calcata: 52 casi (46 guariti)

Villa San Giovanni: 44 casi (2 morti e 39 guariti)

Vejano: 43 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 40 casi (5 morti e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 35 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 27 guariti)

Barbarano Romano: 26 casi (1 morto e 21 guariti)

Civitella d’Agliano: 21 casi (1 morto e 18 guariti)

Lubriano: 20 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 19 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 12 casi (9 guariti)

Proceno: 11 casi (10 guariti)

Graffignano: 35 casi (3 morti e 31 guariti)

Piansano: 73 casi (5 morti e 67 guariti)

Comuni Covid-free

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 112 guariti)

Capodimonte: 83 casi (83 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

28 marzo, 2021