Trecento casi in cinque giorni, tutti trattati come se avessero contratto la variante

Coronavirus - Numerosi i contagi in famiglia - Nell'alto Lazio ieri quattro morti e quasi trecento positivi, ma appena 53 nella Tuscia

Viterbo – Coronavirus, è passata una settimana da quando l’istituto Spallanzani di Roma ha ufficializzato la presenza di varianti anche nella Tuscia. Nel 95% dei casi si tratta di mutazione inglese, mentre nel restante 5% di brasiliana e nigeriana.

Di conseguenza, come previsto dalla regione Lazio, da lunedì è scattato il “protocollo varianti”: prevede, sia per i positivi che per i loro contatti, una quarantena di almeno 14 giorni (e non più 10) al termine della quale va eseguito obbligatoriamente il tampone. I contagiati, che solo negli ultimi cinque giorni sono stati quasi trecento, vengono automaticamente considerati e trattati dalla Asl come se avessero contratto la mutazione del virus.

Il drive-in di Viterbo

Ieri sono stati accertati 53 nuovi casi, la metà dei quali si sarebbero diffusi in ambito familiare. Solo due riguardano dei minorenni: uno di 5 e l’altro di 16 anni, entrambi di Viterbo. La maggior parte delle infezioni sono state registrate a Viterbo (11), Vetralla (6) e Sutri (5).

Il totale dei contagi sale a 13mila 131, mentre quello delle vittime a 395. Ieri è morto un 63enne di Tarquinia, che lascia moglie e figli. “Da giorni – ricorda il comune – era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Belcolle. Siamo addolorati nel prendere atto che questa terribile malattia ha colpito ancora”.

I guariti, invece, diventano 11mila 378. Ieri se ne sono aggiunti altri 51, di cui quattordici a Viterbo, sei a Civita Castellana e cinque a Monterosi. Gli attualmente positivi sono 1359. Sessanta i ricoverati in ospedale, di cui cinque in terapia intensiva.

Nel resto dell’alto Lazio, ieri boom di casi rispetto alla Tuscia e altri tre decessi: due far l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia di Roma e uno in Sabina. La maggior parte dei nuovi contagi li ha registrati la Asl di Rieti: ben 115 a fronte di appena trenta negativizzazioni, e gli attualmente infetti salgono a 1093. La Asl Roma 4, invece, ha accertato 113 positivi e 84 guariti.

Promemoria: Scuole in dad, no a spostamenti, ristoranti e parrucchieri chiusi

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 13131 (3568 a Viterbo; 9563 in provincia)

Attualmente positivi: 1359

Guariti: 11378

Morti: 394 + 1

Ricoverati: 60 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17682

Comuni con positivi

Viterbo: 3568 casi (99 morti e 3052 guariti)

Civita Castellana: 955 casi (20 morti e 864 guariti)

Montefiascone: 696 casi (36 morti e 600 guariti)

Vetralla: 542 casi (11 morti e 475 guariti)

Nepi: 460 casi (16 morti e 403 guariti)

Tarquinia: 408 casi (10 morti e 348 guariti)

Tuscania: 378 casi (11 morti e 331 guariti)

Fabrica di Roma: 342 casi (4 morti e 321 guariti)

Orte: 333 casi (11 morti e 274 guariti)

Ronciglione: 290 casi (13 morti e 245 guariti)

Vitorchiano: 290 casi (3 morti e 260 guariti)

Capranica: 259 casi (5 morti e 234 guariti)

Bagnoregio: 258 casi (5 morti e 243 guariti)

Bassano Romano: 254 casi (13 morti e 215 guariti)

Sutri: 235 casi (7 morti e 165 guariti)

Soriano nel Cimino: 223 casi (11 morti e 181 guariti)

Monterosi: 203 casi (3 morti e 175 guariti)

Acquapendente: 156 casi (8 morti e 134 guariti)

Canepina: 152 casi (3 morti e 127 guariti)

Vignanello: 152 casi (5 morti e 133 guariti)

Castel Sant’Elia: 147 casi (4 morti e 135 guariti)

Caprarola: 145 casi (3 morti e 104 guariti)

Vasanello: 143 casi (3 morti e 95 guariti)

Marta: 136 casi (1 morto e 134 guariti)

Corchiano: 127 casi (4 morti e 116 guariti)

Montalto di Castro: 127 casi (6 morti e 106 guariti)

Valentano: 120 casi (6 morti e 107 guariti)

Oriolo Romano: 119 casi (1 morto e 100 guariti)

Canino: 116 casi (1 morto e 103 guariti)

Celleno: 115 casi (11 morti e 103 guariti)

Ischia di Castro: 111 casi (4 morti e 97 guariti)

Blera: 103 casi (5 morti e 81 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Bolsena: 83 casi (6 morti e 71 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 81 casi (3 morti e 63 guariti)

Vallerano: 77 casi (1 morto e 70 guariti)

Carbognano: 74 casi (71 guariti)

Monte Romano: 74 casi (1 morto e 65 guariti)

Farnese: 72 casi (3 morti e 67 guariti)

Gallese: 65 casi (56 guariti)

Faleria: 64 casi (54 guariti)

Castiglione in Teverina: 53 casi (49 guariti)

Gradoli: 52 casi (3 morti e 39 guariti)

Calcata: 51 casi (46 guariti)

Villa San Giovanni: 44 casi (2 morti e 39 guariti)

Vejano: 43 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 40 casi (5 morti e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 35 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 27 guariti)

Barbarano Romano: 25 casi (1 morto e 21 guariti)

Civitella d’Agliano: 21 casi (1 morto e 18 guariti)

Lubriano: 20 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 19 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 12 casi (9 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 112 guariti)

Capodimonte: 83 casi (83 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 67 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 31 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

27 marzo, 2021