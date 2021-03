Trumpet rhapsody, arriva il cd del duo viterbese Viti-Seccafieno

Musica - La presentazione dell'opera del pianista e il trombettista in programma il prossimo 4 marzo

Condividi la notizia:











Viterbo – (s. c.) – È in uscita Trumpet rhapsody, versione discografica dell’omonimo spettacolo che ha visto protagonista il duo viterbese composto dal trombettista Luca Seccafieno e dal pianista Fabrizio Viti sul palco di alcune delle istituzioni più prestigiose del pianeta quali la Carnegie hall di New York, il Parco della musica di Roma e l’Opera house di Sydney in Australia. Il cd, presentato in première il 4 marzo su YouTube, uscirà il 12 marzo per l’etichetta Da Vinci classics, casa di produzione giapponese con sede in Osaka.

Un progetto, quello proposto da Viti e Seccafieno, che accanto all’esperienza musicale sembra voler regalare al pubblico l’insieme delle suggestioni maturate sulle note di Trumpet rhapsody durante un tour mondiale che li ha visti ospiti giusto un anno fa, poco prima del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria globale, anche dell’Istituto italiano di cultura di Toronto in Canada.

Il percorso musicale è incentrato sullo stile rapsodico, con musiche di George Gershwin, Leonard Bernstein, Théo Charlier e Alexander Arutiunian, e propone tra le altre le melodie immortali di Rhapsody in blue e West side story, promettendo di regalare forti emozioni come solo la grande musica sa fare.

Un’altra tappa di prestigio per i nostri concittadini, che hanno in programma un altro importante appuntamento: il prossimo 9 maggio saranno in scena alla sala Sinopoli del Parco della musica di Roma con il loro inedito spettacolo Amarcord, dedicato alla musica inconfondibile di Nino Rota ed Ennio Morricone e ai temi indimenticabili legati al grande cinema di Federico Fellini e Sergio Leone.

Condividi la notizia:











1 marzo, 2021