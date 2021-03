“Turismo e commercio, serve un piano vaccinale per gli operatori”

Viterbo - Interviene Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Le parti sociali che rappresentano la totalità del settore del terziario distributivo e la filiera del turismo (Confcommercio, Fipe, Federalberghi, Faita, Fiavet, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancd Conad, Ancc Coop, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil) hanno scritto ai ministri Orlando e Speranza e al commissario, Figliuolo, per sottolineare l’urgenza di realizzare un efficace piano vaccinale per tutti gli addetti di questi settori che oltre a essere pesantemente colpiti dalla pandemia, hanno contribuito a garantire il servizio al pubblico e le attività imprenditoriali. E’ stato pertanto richiesto di calendarizzare a breve un incontro per la definizione del suddetto piano: è quanto si legge in una nota congiunta delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali.

“Turismo e commercio – afferma Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo, membro della presidenza nazionale e responsabile regionale Area turismo – sono settori che hanno subito gravissime perdite a causa della pandemia. E’ necessario che si provveda subito ad attuare un piano vaccinale per gli operatori e i lavoratori dei comparti interessati a garanzia della clientela e per affrontare con maggiore sicurezza la prossima stagione estiva per quanto riguarda il turismo, attività, in ampie aree, collegata al commercio”.

Confesercenti – Viterbo

11 marzo, 2021