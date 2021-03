Tuscania ad Aversa nell’ultima di regular season

Sport - Volley - Ultima giornata di regular season A3 in trasferta

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Un avversario sicuramente da non sottovalutare per i ragazzi di Tofoli che troveranno ad attenderli una squadra che nel girone di ritorno ha perso solo un solo incontro, in casa di Efficienza Energia Galatina, ed è andata a vincere 2/3 addirittura in casa della capolista Videx Grottazzolina.

All’andata finì 3/0 per Tuscania con un Cesare Gradi davvero ispirato, eletto al termine MVP dell’incontro.

“Sarà un’altra partita tostissima – commenta capitan Antonio De Paola. Aversa ha fatto un girone di ritorno a dir poco strepitoso, in pratica credo sia stata la migliore squadra. Anche loro, come noi, non hanno in pratica più niente da chiedere alla classifica: sono matematicamente quinti senza possibilità di agganciare Pineto, mentre noi in teoria potremmo raggiungere Galatina anche se è molto difficile che possa perdere punti in casa con Lecce. Noi puntiamo comunque ad ottenere il massimo come ogni domenica.

Aversa è una squadra molto tecnica e dovremo stare attenti ai tre laterali a partire da Cester, Darmois e Sacripanti. Sarà una partita calda e dovremo stare attenti a mantenere la calma nei momenti più importanti. Per quanto riguarda la regular season, abbiamo rispettato appieno le aspettative e anche quest’anno abbiamo fatto una buona stagione. Penso che questa squadra abbia ancora tanto da dare e sicuramente lo vedremo nei play-off: puntiamo ad andare il più avanti possibile ma quello che è certo è che non molleremo mai”.

Probabile starting six dei padroni di casa: Alfieri in cabina di regia con Cester opposto, centrali Fortes e Bonina, Darmois e Sacripanti laterali, libero Calitri.

Si gioca alle 18 al Palajacazzi di Aversa, agli ordini dei signori arbitri Stefano Chiriatti e Enrico Autuori.

