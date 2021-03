“Tuscia zona rossa, bisogna utilizzare il voucher in ambito agricolo”

Politica - Lo afferma il gruppo consiliare Vallerano Tricolore che esprime vicinanza alle attività costrette a nuove chiusure

Vallerano – Riceviamo e pubblichiamo – Un colpo basso da parte del governo, nessuno si sarebbe aspettato che il Lazio e in particolar modo la Tuscia, dopo un anno di sacrifici, diventassero zona rossa ancora una volta.

Da quanto capiamo, i dati non avrebbero dovuto portare a questa scelta, ma non vogliamo entrare nel merito visto che non siamo degli esperti.

Siamo consapevoli che dobbiamo combattere questo maledetto virus e rispettare tutte le misure di prevenzione e sicurezza, come abbiamo fatto egregiamente finora, ma ogni provvedimento deve essere rapportato alla situazione reale del territorio.

Si è parlato tanto di chiusure localizzate ma alla fine sono rimaste solo parole al vento.

Il nostro pensiero va alle tante attività, che dopo mesi di adeguamento strutturale, oltre a dover abbassare di nuovo le serrande, devono ricevere i fantomatici ristori o a chi, pur avendoli ricevuti, ha potuto pagarci solo una bolletta dell’energia elettrica.

Palestre, estetisti, tatuatori, ambulanti, parrucchieri, ristoratori e ogni attività non considerata primaria dal governo: va a loro la nostra vicinanza e solidarietà.

Tutte le categorie che dovranno chiudere devono essere tutelate immediatamente in maniera adeguata, con indennizzi e altre agevolazioni.

Inoltre, nella zona dei Cimini, siamo in un momento clou per il comparto agricolo, adesso si svolgono i maggiori lavori che poi porteranno alla raccolta del prodotto tra la fine dell’estate e l’autunno.

Nel nostro comprensorio molte persone lavorano “a giornata” e lo scorso anno gli fu impedito di muoversi e spostarsi creando un danno sia ai proprietari terrieri, che a stento hanno trovato manovalanza mettendo a rischio il raccolto, sia agli stessi lavoratori, non potendo portare a casa i soldi per la loro sussistenza.

La soluzione, che torniamo a chiedere a gran voce come lo scorso anno, è di poter utilizzare il voucher in ambito agricolo, per una maggiore sicurezza sia dell’operaio che del datore di lavoro.

Siamo vicini alla cittadinanza e a disposizione per qualsiasi suggerimento, chiarimento o dubbio, anche per portare delle proposte sia nel consiglio comunale di Vallerano che su altri tavoli istituzionali.

La nostra stella polare è e sarà sempre il benessere del nostro territorio e dei nostri concittadini.

Gruppo politico e consiliare Vallerano Tricolore

13 marzo, 2021