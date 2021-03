Valentano - L'uomo si è scagliato anche contro i militari intervenuti

Valentano – Ubriaco importuna barista e clienti, i carabinieri lo immobilizzano e arrestano. L’uomo si era scagliato anche contro i militari.

“I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania sono intervenuti nel tardo pomeriggio a Valentano, dove erano stati chiamati poiché un avventore, autotrasportatore, aveva dato in escandescenza e aveva importunato la barista oltre a diversi avventori, in preda palesemente all’abuso di alcool.

La centrale operativa della compagnia di Tuscania nell’immediatezza ha allertato le pattuglie più vicine, ovvero la stazione di Canino e i carabinieri forestali di Valentano che subito sono arrivati sul posto unitamente alla pattuglia del Norm e immediatamente hanno tentato di riportare la calma all’interno del bar. Ma l’autotrasportatore ha continuato nel suo atteggiamento minaccioso anche nei confronti dei carabinieri, spintonandoli e minacciandoli, tanto da costringere gli stessi carabinieri a immobilizzarlo, metterlo in sicurezza e dichiararlo in arresto per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

L’uomo una volta dichiarato in arresto è stato condotto in caserma a Valentano e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria”.

15 marzo, 2021