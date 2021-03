Acquapendente - L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni

Condividi la notizia:











Acquapendente – Ubriaco e senza mascherina aggredisce i carabinieri, arrestato per resistenza e lesioni.

“I carabinieri della stazione di Onano – scrive l’Arma in una nota -, in servizio perlustrativo nel comune di Acquapendente, hanno fermato un soggetto che girava per le vie del centro privo della mascherina, con un bicchiere di bevanda alcolica e in evidente stato di ebrezza.

L’uomo, una volta fermato dai carabinieri che gli muovevano le contestazioni, ha reagito in modo violento aggredendoli. Quindi – conclude l’Arma – è stato immediatamente bloccato e dichiarato in arresto per resistenza e lesioni”.

Condividi la notizia:











1 marzo, 2021