Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania: "Tali episodi sono commessi da persone violente e pericolose che rappresentano una minaccia per la società"

Somma Vesuviana – Uccide un cane a fucilate, denunciato un 70enne.

È accaduto a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove un 70enne ha ucciso a colpi di fucile un cane randagio, chiamato Willy, molto conosciuto in paese. Sul posto sono giunti i carabinieri, allertati dai vicini di casa dell’uomo, che avrebbero riferito di aver assistito alla scena senza aver avuto la possibilità di intervenire.

L’uomo avrebbe spiegato agli agenti che ha agito per difendere il proprio cane, che rischiava di essere azzannato da Willy.

“Giustizia per Willy, ci costituiremo parte civile, una barbarie simile non può passare sotto silenzio – ha affermato Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania -. Un colpo di fucile in strada, in pieno giorno. Così è stato ucciso Willy, cane padronale che viveva libero nel quartiere e amato da tutti, da un settantenne del posto, che dopo aver sparato all’animale indifeso ha abbandonata la carcassa e si è allontanato. La barbarie e la violenza dilagante che sempre più spesso siamo costretti a denunciare va fermata con ogni mezzo. Tali episodi sono commessi da persone violente e pericolose che rappresentano una minaccia per la società, è necessario adottare delle pene severe ma giuste per evitare che atti scellerati come questo si ripetano in futuro”.

14 marzo, 2021