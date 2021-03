Ufficio immigrazione, ecco i nuovi orari

Terni - Lo rende noto la questura - Accesso consentito solo agli utenti muniti di mascherina

Condividi la notizia:











Terni – Riceviamo e pubblichiamo – Si comunica che dall’8 marzo, lunedì, l’ufficio Immigrazione avrà il seguente orario: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30.

L’accesso alla questura sarà consentito solo agli utenti provvisti di idonea mascherina per protezione da Sars Cov-2.

Per quanto riguarda il mercoledì pomeriggio, l’orario indicato si riferisce unicamente al ritiro dei titoli di soggiorno in consegna e ad incompletezze in genere.

Questura di Terni

Condividi la notizia:











5 marzo, 2021