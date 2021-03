Ultime otto di campionato, calendario complesso per la Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - Dopo il turno di riposo inizia il rush finale: sei avversarie sono in zona playoff e precedono i gialloblù in classifica

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Mentre la Viterbese si gode un po’ di meritato riposo, il campionato si prepara alla 30esima giornata.

La domenica senza partita per via dell’esclusione del Trapani permette ai gialloblù di tirare un po’ il fiato: gli allenamenti riprenderanno domani dopo i tamponi, mentre mercoledì prossimo inizia il rush finale con la prima delle ultime otto partite in calendario.

Dal 17 marzo al 25 aprile i gialloblù affronteranno ben sei squadre in zona playoff e che dunque la precedono in classifica, più due che la seguono. Nell’ordine, gli incontri rimasti sono con Juve Stabia, Foggia, Potenza, Catania, Casertana, Virtus Francavilla, Catanzaro e Teramo.

Con i playoff allargati molte formazioni in bilico tra zona playout e salvezza diretta, difficilmente i ragazzi di Taurino incontreranno avversari deconcentrati o con gli obiettivi già raggiunti, specialmente nella parte finale del calendario.

Da domani si pensa alla Juve Stabia, dunque. Contro le Vespe mancheranno gli squalificati Tounkara e Simonelli e probabilmente anche Palermo e Rossi, che stanno proseguendo nei rispettivi recuperi ma non sono ancora al meglio. Stesso discorso per Ammari e Tassi, che fino a questo momento non hanno ancora avuto modo di mettersi in mostra a causa di guai fisici.

Per quanto riguarda la classifica, infine, il turno di stop non influirà più di tanto sull’11esima posizione acquisita dalla Viterbese: l’unica squadra che può sorpassarla è il Monopoli, impegnato sabato contro l’Avellino e che con un’eventuale vittoria si porterà a +1 sui laziali.

Serie C – girone C

30esima giornata

domenica 14marzo

Catania – Teramo (sabato)

Monopoli – Avellino (sabato)

Ternana – Bari (sabato)

Catanzaro – V. Francavilla (sabato)

Potenza – Vibonese (sabato)

Paganese – Palermo (sabato)

Juve Stabia – Turris

Foggia – Cavese

Casertana – Bisceglie

Riposa: Viterbese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 63 26 19 6 1 65:19 46 Avellino 56 27 17 5 5 42:21 23 Bari 52 27 15 7 5 43:22 21 Catanzaro 45 27 12 9 6 31:26 5 Catania 43 27 12 9 6 34:29 5 Juve Stabia 40 28 11 7 10 31:31 0 Foggia 40 28 11 7 10 30:31 -1 Teramo 39 27 9 12 6 28:24 4 Casertana 37 27 11 4 12 36:41 -5 Palermo 36 28 9 9 10 30:31 -1 Viterbese 34 28 8 10 10 28:31 -3 Monopoli 32 27 8 8 11 32:38 -6 V. Francavilla 31 28 7 10 11 29:37 -8 Turris 31 28 7 10 11 32:44 -12 Potenza 26 26 7 6 13 25:34 -9 Vibonese 26 27 4 14 9 26:30 -4 Paganese 24 28 5 9 14 21:39 -18 Bisceglie 21 27 4 9 14 22:41 -19 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

10 marzo, 2021