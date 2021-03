La ministra Lamorgese: “Controlli capillari, ma serve senso civico”

Coronavirus - Ultimo weekend prima della stretta - Da lunedì quasi tutta Italia in rosso

Roma – Crescita di contagi, nuove misure restrittive del governo e un controllo capillare del territorio annunciato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

La ministra Luciana Lamorgese

“A causa della crescita dei contagi, gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici” e “le forze di polizia, i militari e le polizie locali faranno la loro parte per svolgere controlli capillari sul territorio”. A garantirlo è la ministra Lamorgese, che non manca però di sottolineare come, però, “un effettivo rispetto delle regole dipende soprattutto dai comportamenti individuali e dal senso civico che ci deve legare come comunità nazionale”.

Sabato 13 e domenica 14 marzo sarà intanto l’ultimo weekend prima della stretta per la maggior parte delle regioni italiane, che, da lunedì diventeranno zona rossa. Compreso il Lazio.

13 marzo, 2021