Terni - Il 47enne è stato riconosciuto dai poliziotti della Digos

Condividi la notizia:











Terni – Ultrà viola il Daspo e va a incitare la squadra, arrestato.

“Sabato sera – fa sapere la questura di Terni in una nota -, al termine della partita Ternana-Bari, è stato tratto in arresto un 47enne ultras bergamasco per aver violato il Daspo emesso dal questore di Bergamo.

L’uomo è stato riconosciuto dalla Digos ternana all’arrivo del bus della squadra locale allo stadio, fra i tifosi che incitavano la squadra prima della partita”.

Condividi la notizia:











14 marzo, 2021