Umberto Caporossi in nazionale under 17

Il giovane talento della Volley life Viterbo è stato convocato dal Ct Monica Cresta per il collegiale di preparazione al torneo di qualificazione agli Europei di categoria

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una cosa accomuna tutti gli sportivi del nostro amato paese, l’orgoglio nell’indossare la maglia azzurra e difendere i nostri colori in giro per il mondo.

Qualsiasi sia lo sport, essere considerati la punta di diamante di un movimento è un privilegio ed un onore che spetta a pochi. E tra questi, possiamo finalmente dirlo, c’è il nostro piccolo campione: Umberto Caporossi.

Il giovane talento, titolarissimo in serie B nonostante i 14 anni, verrà chiamato dal Ct Monica Cresta per il collegiale di preparazione al torneo di qualificazione agli Europei under 17, che si svolgerà dal 24 al 29 marzo a Vibo Valentia.

Da una prima shortlist di 16 giocatori verranno scelti i 14 nomi che difenderanno i colori azzurri, e quindi noi non possiamo far altro che tifare per Umberto e sperare che superi questa selezione finale.

Un mix di fisico e tecnica che si è visto raramente in un giocatore della sua età, con dei paragoni che già cominciano a farsi ingobranti e lusinghieri. Ma Umberto ha dalla sua anche l’umiltà, e la consapevolezza che questo non è un traguardo, ma un punto di partenza verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Inutile dire che la Volleylife è piena di orgoglio per un ragazzo che rappresenta tutti i valori che il nostro progetto vuole diffondere tra i giovani del territorio. La sua passione per questo sport e la sua voglia di migliorarsi non mancano mai, sotto la guida esperta di coach Matteo Antonucci, che ha scommesso su di lui ad occhi chiusi, e dei compagni della serie B, che ogni giorno non si risparmiano nel loro ruolo di fratelli maggiori e mentori.

Umberto avrà quindi la possibilità di confrontarsi con ragazzi provenienti dalle squadre più blasonate d’Italia, e noi non potevamo sperare in un giocatore migliore per questo compito.

Volley life Viterbo

18 marzo, 2021