di Samuele Sansonetti

Pagani – “Un buon punto che ci avvicina alla quota salvezza”. Al termine del match tra Paganese e Viterbese Taurino rimane concentrato sul primo obiettivo stagionale.

“La soglia sono i 40 punti – spiega l’allenatore – e averne conquistato uno a Pagani ci permette di tenere a distanza una diretta concorrente e di rimanere tranquilli“.

Al gol iniziale dell’ex gialloblù Diop su rigore ha risposto quello di Besea, che ha fissato il risultato del Torre sull’1-1 finale. Nonostante una ripresa chiusa in superiorità numerica per l’espulsione di Sirignano al 75′, la squadra laziale non è riuscita a trovare i tre punti.

“Quando siamo rimasti in undici contro dieci ho messo dentro Simonelli per provare a vincerla ma non ci siamo riusciti – conclude Taurino –. Siamo stati poco brillanti quindi va bene così. Ora dobbiamo recuperare energie importanti per la sfida al Monopoli, squadra che sta venendo fuori per le qualità che ha”.

Serie C – girone C

28esima giornata

mercoledì 3 marzo

Potenza – Turris 2-1 (martedì)

Ternana – Cavese (rinviata)

Casertana – V. Francavilla 4-0

Paganese – Viterbese 1-1

Foggia – Vibonese 0-0

Catanzaro – Avellino

Juve Stabia – Bari

Catania – Palermo

Monopoli – Bisceglie

Riposa: Teramo

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 25 19 5 1 64:18 46 Avellino 50 25 15 5 5 41:21 20 Bari 49 25 14 7 4 41:20 21 Catanzaro 44 25 12 8 5 31:25 6 Catania 40 25 11 9 5 31:28 3 Teramo 38 26 9 11 6 28:24 4 Juve Stabia 37 26 10 7 9 27:27 0 Foggia 37 27 10 7 10 27:30 -3 Casertana 36 26 11 3 12 35:40 -5 Palermo 33 26 8 9 9 27:27 0 Viterbese 33 27 8 9 10 26:29 -3 Turris 31 27 7 10 10 31:41 -10 V. Francavilla 30 27 7 9 11 28:36 -8 Monopoli 30 25 8 6 11 29:35 -6 Vibonese 25 26 4 13 9 25:29 -4 Potenza 24 25 6 6 13 23:33 -10 Paganese 24 27 5 9 13 21:37 -16 Bisceglie 20 25 4 8 13 21:37 -16 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Federico Baschirotto, Murilo, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

4 marzo, 2021