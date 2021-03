“Un caloroso augurio a Peppe Poleggi che compie 70 anni”

Buon compleanno - Marta - Gli auguri della famiglia

Al centro Peppe Poleggi

Marta – Riceviamo e pubblichiamo – Peppe Poleggi compie 70 anni, la maggior parte di questi passati insieme ai suoi clienti, nel rinomato locale di famiglia a Marta.

“L’unico della nostra famiglia – precisano le figlie, che hanno seguito la passione trasmessa prima dai nonni, poi dai genitori -. Portiamo avanti con orgoglio il nostro ristorante in un ambiente familiare. In questo periodo particolare non possiamo festeggiare insieme il traguardo di nostro padre ma con questa sorpresa volevamo fargli sentire il nostro caloroso augurio”.

Con amore e orgoglio Rosanna, Loretta, Roberta, Serena e Paola.

Loretta Poleggi

Buon compleanno – Gli auguri dei lettori

19 marzo, 2021