“Un centro per i vaccini Covid anche a Orte”

Salute - La richiesta del sindaco Giuliani all'Asl di Viterbo

Orte – (a.c.) – Vaccini Covid, il sindaco Angelo Giuliani chiede all’Asl di Viterbo di attivare un centro per le somministrazioni anche nel territorio del comune di Orte.

Il primo cittadino ha inviato martedì una lettera alla direttrice generale Daniela Donetti e al direttore del dipartimento Giuseppe Cimarello, indicando nei locali del centro salute (ex ospedale) di via Gramsci una possibile sede per un hub vaccinale.

Secondo Giuliani, infatti, il centro salute di Orte √® “dotato di spazi e attrezzature idonee” per fare da centro vaccini e l’attivazione della struttura sarebbe “di indubbio beneficio per la collettivit√† e di importanza strategica” per il territorio, “viste le dimensioni dell’imminente programma di profilassi nazionale”.

11 marzo, 2021