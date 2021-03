Un grande cuore verde per festeggiare i 30 anni di Primaprint

Viterbo - E' l’immagine di apertura del nuovo sito web dell'azienda attenta alla tutela ambientale

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un grande cuore verde, questa l’immagine di apertura del nuovo sito web e il simbolo di Primaprint l’azienda grafica-editoriale che quest’anno festeggia i 30 anni di attività tutti trascorsi nel perseguire una mission di sostenibilità.

L’attenzione alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale è stata concepita, infatti, dalla governance aziendale quale filosofia di crescita, tesa a creare esternalità positive per la collettività.

Questo impegno è anche testimoniato dalle tante iniziative poste in atto, quali Econews, strumento comunicativo che ha dato voce alle best practice di ecosostenibilità; Ecoincentriamoci, il green forum della green economy partecipata; l’Italian Resilience Award, il riconoscimento nazionale per aziende ed enti più virtuosi.

“Siamo fieri di aver raggiunto – ha affermato Simonetta Badini, co-founder di Primaprint ed esperta di comunicazione ambientale – un traguardo importante, e lo abbiamo voluto sottolineare con il nuovo look del nostro sito che previlegia il green. Abbiamo sempre inteso orientare la crescita non verso il mero profitto, ma nell’ottica di delineare un convinto ‘make meaning’, conferendo valore aggiunto alle nostre azioni. Agire in modo sostenibile significa esprimere un approccio etico in ogni ambito relazionale”.

L’approccio green e attento alle innovazioni di Primaprint è stato anche “certificato” dai numerosi premi che ha ricevuto negli anni. Tra questi, in particolare, il premio Industria grafica dell’anno in occasione della XXIII edizione degli Oscar della Stampa; il Premio Emas, ricevuto per ben due volte, l’ultima lo scorso anno; è stata, inoltre, tra le 4 nomination italiane allo European Emas Award di Cracovia.

Primaprint

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021