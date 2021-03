Nuova discarica di rifiuti a Roma - Paolo Giardini, presidente di Fare Verde Civitavecchia, sull'arresto della dirigente regionale Flaminia Tosini e dell'imprenditore Valter Lozza

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Paolo Giardini, presidente di Fare Verde Civitavecchia, dichiara che l’arresto di Flaminia Tosini, direttore generale della Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti e dell’imprenditore Valter Lozza, amministratore della società Mad e proprietario delle discariche di Civitavecchia e Roccasecca, è un fatto gravissimo e di portata devastante.

Nell’ordinanza del Gip, si evidenzia che la Tosini indirizzava le determinazioni regionali in tema di rifiuti agli interessi dell’amico imprenditore, fortemente interessato a realizzare la discarica di Roma a Monte Carnevale, in particolare, a Civitavecchia “assicurando l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi”.

Ora è doveroso verificare, da parte delle autorità competenti, le autorizzazioni riguardanti l’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi e tutti gli atti di interesse relativi al nostro territorio ed, inoltre, questo grave scandalo dovrebbe far riflettere tutti i politici a prescindere dai colori della maglia indossano su quanto accaduto”.

“Il quadro probatorio delineato dalla magistratura è inquietante – commenta Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde -, emerge l’ipotesi di un intreccio affaristico che operava ai danni del territorio e della popolazione. A questo punto, è opportuno sostituire la Tosini, per garantire la massima trasparenza e occorre passare al setaccio tutte le autorizzazioni rilasciate, per accertare il corretto espletamento delle suddette pratiche”.

Associazione ambientalista Fare Verde

Condividi la notizia:











17 marzo, 2021