Viterbo - Il sindaco Giovanni Maria Arena, a pochi giorni dalla conclusione dei lavori di restauro e ristrutturazione del palazzo di Poste Italiane di via Ascenzi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Un intervento che valorizza la bellezza e l’imponenza dello storico edificio. Un sistema di illuminazione che esalta il valore artistico e rende davvero molto suggestiva la visione del palazzo nelle ore serali”.

Queste le parole del sindaco Giovanni Maria Arena, a pochi giorni dalla conclusione dei lavori di restauro e ristrutturazione del palazzo di Poste Italiane di via Ascenzi.

Il palazzo delle Poste restaurato

Lavori che, oltre a riportare all’antico splendore la facciate dell’edificio, hanno dato al palazzo un tocco di modernità e di fascino in più con la realizzazione di un sistema di illuminazione esterna che ne valorizza l’insieme architettonico.

“Ringrazio Poste Italiane per l’intervento realizzato a beneficio di uno storico palazzo della nostra città, che per la sua importanza e funzionalità, rappresenta un punto di riferimento per tanti viterbesi”. Il Palazzo delle Poste di Viterbo, infatti, oltre alla sede filiale provinciale di Poste Italiane, ospita anche l’ufficio postale centrale della città.

Comune di Viterbo

26 marzo, 2021